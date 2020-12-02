Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağcılar'da bir bölge riskli alan ilan edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul'un Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi sınırları içinde bulunan bölge, riskli alan ilan edildi.
Kararda, riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.
Etiketler: Kentsel Dönüşüm
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