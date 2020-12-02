Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
12 firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de haklarında bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yaralama, hırsızlık ve kasten yaralama" suçlarından haklarında hapis cezası verilen 12 kişiyi saklandıkları evlerde gözaltına aldı.
Hükümlülerden 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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