Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da çok bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusunda hafif yağmur tahmin ediliyor.
Bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu
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