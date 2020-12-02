Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusunda hafif yağmur tahmin ediliyor.

Bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.