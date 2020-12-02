Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anne ve oğlu uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da evlerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen 47 yaşıdaki anne ile 25 yaşındaki oğlu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, 16 gram sentetik uyuşturucu ile bunu çoğaltmak için kullanıldığı değerlendirilen 190 gram kına ele geçirildi.
Polis, anne S.T. ile oğlu İ.T'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
Son Haberler
- 11:09
- 11:03
- 11:04
- 11:02
- 10:53
Sıradaki Haber
Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerine uymayan 666 kişiye ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz