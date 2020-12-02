İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 16 gram sentetik uyuşturucu ile bunu çoğaltmak için kullanıldığı değerlendirilen 190 gram kına ele geçirildi.

Polis, anne S.T. ile oğlu İ.T'yi gözaltına aldı.