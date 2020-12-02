İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 637 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 10, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altındaki 18, 65 yaş üstündeki 1 kişiye idari para cezası uyguladı.

Denetlenen 431 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlamadı.