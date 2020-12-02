Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaza yaptı, kısıtlamayı ihlalden ceza yedi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafik kazası yapan sürücüye, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Engin K. yönetimindeki otomobil, Omurtak Caddesi mezarlık mevkiinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis, sürücüye, saat 21.00'den 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası yazdı.
Engin K, polislere, işten geldiğini ve kısıtlamadan haberinin olmadığını söyledi.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
Son Haberler
- 09:42
- 09:36
- 09:32
- 09:40
- 09:22
Sıradaki Haber
Balon balığı avcılığı için kuyruk başına 5 lira destek ödenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz