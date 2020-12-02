Fatih Mahallesi 869.Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman daireyi sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri tahliye edilirken, bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı.

Yaralanan bina sakini sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.