Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 04:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bir binada yangın çıktı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangında bir kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi 869.Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman daireyi sardı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bina sakinleri tahliye edilirken, bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı.
Yaralanan bina sakini sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Yangın
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