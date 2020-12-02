Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 01:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hem karantinayı hem de sokak kısıtlamasını delen kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te karantinada olması gereken kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte ticari taksideyken polis denetimine takıldı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çeşitli noktalarda denetim yaptı.
Kent merkezinde denetim gerçekleştiren ekipler, durdurdukları bir ticari takside kimlik ve HES kodu sorgusu yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği anlaşılan G.T. isimli kadının temaslı olduğu için karantinada olduğu belirlendi.
[Fotoğraf: AA]
Para cezası kesildi
Taksiden indirilerek "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan işlem başlatılan G.T'ye idari para cezası kesildi.
G.T, polis ekiplerinin olay yerine istediği ambulansla evine gönderildi.
Etiketler: Karantina Sokağa Çıkma Kısıtlaması HES Kodu
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