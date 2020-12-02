Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 00:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tır park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırın park halindeki otomobile çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ali K. idaresindeki tır, Mehmet Kaçmaz'ın park ettiği otomobile Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 19. kilometresinde çarptı.
Otomobil sürücüsü Kaçmaz ile araçlarda bulunan Dilek Kaçmaz, Hasan Kalkan ve Yağmur Kalkan yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Kaçmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer 3 yaralının ise Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Öte yandan tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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