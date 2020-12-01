Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta şarampole devrilen kömür yüklü tır yandı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kömür yüklü tır şarampole devrildikten sonra alev aldı. Kullanılamaz hale gelen tırdaki 1 kişi hayatını kaybetti.
Zana Coşkun yönetiminde bulunan ve plakası öğrenilemeyen kömür yüklü tır, Konak Mahallesi yeni Şırnak kara yolunda şarampole devrilerek yanmaya başladı.
Tırın altında kalan ve ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Kaza nedeniyle çevreye saçılan kömür torbaları, iş makinesiyle başka bir tıra yüklenerek kaldırıldı.
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