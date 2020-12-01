Uzay Çatı Pazar Alanı'na kurulan kentin en büyük semt pazarında polis ve zabıta ekipleri COVID-19 denetimi yaptı. Pazarın etrafını demir bariyerlerle çeviren ekipler, belirlenen giriş noktalarında HES kodu sorgusu yaptı.

Yapılan denetimde karantinada olması gereken 10 kişi yakalandı.

Haklarında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan idari yaptırım uygulanan kişiler, ambulanslara alınarak Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.