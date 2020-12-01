Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 18:54Son Güncelleme: Kaynak: Metro İstanbul
Metro İstanbul'da sefer saati düzenlemesi
Metro İstanbul, sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde sefer saatlerine ilişkin duyuru yayımladı.
Metro İstanbul, Twitter hesabından koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili duyuru yayınladı.
Duyuruda, kısıtlama saatlerinde metro hatlarının yeni tarife düzenlemesi hakkında, "Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta içi seferlerimiz bugün itibarıyla aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
Kırmızı daire06.00-21.00 saatleri arası normal tarife
Kırmızı daire21.00-00.00 arasında 15 dk. aralıklarla" ifadeleri kullanıldı.
#MetroDuyuru— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 1, 2020
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta içi seferlerimiz bugün itibarıyla aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
????06.00-21.00 saatleri arası normal tarife
????21.00-00.00 arasında 15 dk. aralıklarla
Ayrıntılar????https://t.co/ffoQYxb5Us
Etiketler: Ulaşım
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