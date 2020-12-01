Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Haliliye Belediye Başkanı Canpolat koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Twitter hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
"Değerli hemşehrilerim, tedbir amaçlı yaptırdığım COVID-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi olup, bu süreçte karantinada olacağım. Dualarınızı bekler, saygılar sunarım."
Değerli hemşehrilerim; tedbir amaçlı yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır.— Mehmet CANPOLAT (@mcanpolatnet) December 1, 2020
Genel sağlık durumum iyi olup, bu süreçte karantinada olacağım.
Dualarınızı bekler, saygılar sunarım.
Etiketler: Koronavirüs
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