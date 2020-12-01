Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 28 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik geçen ay içinde düzenlenen operasyonlarda 28 zanlı gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kasım ayı boyunca çok sayıda adrese operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 3 kilo 538 gram esrar, 15 gram eroin, 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler, 28 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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