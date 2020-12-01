Edirne'nin Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ailesinde görülen COVID-19 hastalığından dolayı karantinada olduğunu ve dün yaptırdığı testin pozitif çıktığını aktaran Günenç, şu ifadeleri kullandı:

"İlk başta ailemde rastlanan ve benim de kendimi izole ettiğim süreçte ilk yaptırdığım COVID-19 testim negatifti. Fakat dün yaptırmış olduğum COVID-19 testim pozitif çıktı. Genel olarak iyiyim. Değerli hemşehrilerim, maske, mesafe kuralına uymamız önem arz etmektedir. Hepimizin sağlığı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. En kısa sürede görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim."