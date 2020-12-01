Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. maddesi gereğince kentteki kamu çalışanlarının mesai saatleri yeniden düzenlendi.

Düzenlemeye göre, yarından itibaren kamu çalışanları, 10.00-12.30, 13.00-16.00 saatlerinde mesai yapacak.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı çalışanlarının bu kapsam dışında yer aldığı, mesai saatlerine ilişkin çalışma usul ve esaslarının kentte bağlı oldukları kurumlarınca belirleneceği ifade edildi.