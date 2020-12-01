Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de kamu çalışanlarının mesai saatlerine düzenleme
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de kamu çalışanlarının mesai saatleri yeniden düzenlendi. Düzenlemeye göre, yarından itibaren kamu çalışanları, 10.00-12.30, 13.00-16.00 saatlerinde mesai yapacak.
Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. maddesi gereğince kentteki kamu çalışanlarının mesai saatleri yeniden düzenlendi.
Düzenlemeye göre, yarından itibaren kamu çalışanları, 10.00-12.30, 13.00-16.00 saatlerinde mesai yapacak.
Açıklamada, Sağlık Bakanlığı çalışanlarının bu kapsam dışında yer aldığı, mesai saatlerine ilişkin çalışma usul ve esaslarının kentte bağlı oldukları kurumlarınca belirleneceği ifade edildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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