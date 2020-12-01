Mudanya'nın Çanaklı Çeşme mevkiinde kaçak kazı yapıldığını tespit eden Tirilye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon yaptı.

Operasyonda, iş makinesiyle kazı yapan F.A, I.K. ile onlara gözcülük yaptığı iddia edilen T.Ö. ve S.G'yi suçüstü yakaladı.

Şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.