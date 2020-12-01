Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 kişi ile onlara gözcülük yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Mudanya'nın Çanaklı Çeşme mevkiinde kaçak kazı yapıldığını tespit eden Tirilye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon yaptı.
Operasyonda, iş makinesiyle kazı yapan F.A, I.K. ile onlara gözcülük yaptığı iddia edilen T.Ö. ve S.G'yi suçüstü yakaladı.
Şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: Kaçak Kazı
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