Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinlikler, 2 Aralık saat 00.01'den 16 Aralık saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.
Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç, 2 Aralık saat 00.01'den 16 Aralık saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri yasaklandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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