Dünyanın salgınla mücadele ettiği dönemde, Türkiye'nin "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, farklı ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Yılın başından 30 Kasım'a kadar kente gelen turist sayısı 3 milyon 382 bin 485'e ulaştı.

Kente gelen yabancı misafirlerde Rus turistler 1 milyon 474 bin 186 kişiyle ilk sırada yer aldı. Rusya'yı, 555 bin 954 misafirle Ukrayna, 341 bin 217 turistle Almanya, 209 bin 673 kişiyle İngiltere izledi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tetbirleri kapsamında sağlıklı ve güvenli turizm hizmeti sunan Antalya'ya, sezon sonu olmasına rağmen Kasım'da 105 bin 856 turist geldi. Bu turistlerin 71 bin 607'sini Ruslar, 5 bin 732'sini Almanlar oluşturdu.