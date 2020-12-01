Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 14:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çaldıkları çantadan "1 lira 75 kuruş" çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da motosikletli 2 kişi, yolda yürüyen Benan Z.’nin çantasını çalarak kaçtı. Hırsızların çaldığı çantadan 1 lira 75 kuruş çıkarken, 2 şüpheli tutuklandı.
Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde sokakta yürüyen Benan Z.’nin çantasını motosikletli 2 kişi alıp, kaçtı. Benan Z., motosikletin peşinden koştu ancak yakalayamadı.
Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis, kapkaç olayının kaydedildiği güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Mizar A. ve Hacı A. olduğunu tespit etti. 2 şüpheli, Saydam Caddesi’nde gözaltına alındı.
Çaldıkları çantadan 1 lira 75 kuruş çıktığı öğrenilen 2 şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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