Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde sokakta yürüyen Benan Z.’nin çantasını motosikletli 2 kişi alıp, kaçtı. Benan Z., motosikletin peşinden koştu ancak yakalayamadı.

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis, kapkaç olayının kaydedildiği güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Mizar A. ve Hacı A. olduğunu tespit etti. 2 şüpheli, Saydam Caddesi’nde gözaltına alındı.

Çaldıkları çantadan 1 lira 75 kuruş çıktığı öğrenilen 2 şüpheli tutuklandı.