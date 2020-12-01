Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Test sonucunu beklemeden dışarı çıkan kişi yurda yerleştirildi
Zonguldak'ta, koronavirüs testi yaptıran ancak sonucunu beklemeden dışarı çıkan kişi yurda yerleştirildi.
Zonguldak Valiliği binasına sabah saatlerinde gelen Sinan Tonkaz'ın, HES kodu sorgusunda COVID-19 testi yaptırdığı ancak sonucu belli olmadan dışarı çıktığı tespit edildi.
Haber verilen filyasyon ekibi, Sinan Tonkaz'a süreci evde geçirmesi gerekirken dışarı çıktığını ve bu durumda yurda yerleştirileceği bilgisini verdi.
Polis ekipleri de Tonkaz hakkında tutanak tutarak adli işlem başlattı.
Sinan Tonkaz, ambulansa alınarak, test sonucu çıkana kadar karantinaya alınacağı yurda götürüldü.
Etiketler: Koronavirüs
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