Ege Denizi'nde, Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, yıkıma neden oldu.

Depremde büyük bölümü Bayraklı ilçesinde 17 bina yıkılırken, çok sayıda yapı hasar gördü. Depremde onlarca insan yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Seferihisar'dan Konak ilçesine kadar kentin birçok noktasında deprem, vatandaşların cep telefonlarıyla ya da güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Soğukkanlılığı ile dikkat çekti

Öte yandan, deprem anına ait yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. İl merkezi Şair Eşref Bulvarı üzerinde 8 katlı binanın 5'inci katında yer alan bir reklam ajansının çalışanları da deprem korkusunu yaşadı.

Firmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sarsıntının başladığı sırada ofis çalışanları korku ve panikle kapıya yöneliyor. Ajans sahibi Murat Akgün'ün soğukkanlılığı ise dikkat çekti. Masasından kalkıp yan odaya geçen Akgün, personele sakin olmaları gerektiğini söylüyor.

Ardından sarsıntının geçmesini beklediği görülüyor. Sarsıntının sonuna doğru ise masasına dönen Akgün'ün soğukkanlılığını koruyarak, kahvesini içtiği görüntülere yansıyor.

"Çalışanları sakinleştirici bir tavır takındım"

O anları anlatan Murat Akgün, "Deprem hiç beklenmedik bir olay. İş arkadaşımla bir konu üzerinde konuşurken, deprem oldu. Bir anda sarsıldık. Herkes ne yapacağını şaşırdı. Çok sayıda kadın çalışanımız mevcut. İşveren olarak çalışanları sakinleştirici bir tavır takındım. Arkadaşlarıma sakin olmaları için telkinde bulundum" dedi.

Deprem anında kahve içtiği o anı da anlatan Akgün, "Sonra döndüm, bilgisayarımı kapatayım, telefonumu alayım diye. Depremden az önce kahvem gelmişti. 5'inci kattayız panik yapmamız gerekiyor. Gerçi kahve bağımlılığımız da var. Görüntü tebessüm yarattı" dedi.

Ofis çalışanı grafik tasarımcısı Büşra Kıral (25), "O an şoka girdim. Ne olduğunu anlamadım. Kendime gelince korktum. Murat Bey, yanımıza geldi. Sakinleştirdi bizi" dedi.

Öte yandan bir diğer görüntüde, kuaför dükkanında vatandaşların korkuyla sokağa koşması yer aldı.