Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik bottaki 31 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 6 sığınmacı, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.