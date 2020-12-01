Yıl 1963.

İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacılar yüzey çalışmaları sırasında fark etti Göbeklitepe’yi. 1986’da tarlasını süren bir çiftçinin bulduğu heykelle somut bulgulara ulaşıldı.

Sonrasında yapılan çalışmalar, 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın bilinen ilk tapınağını ortaya çıkardı.

Dikili taşların üzerinde insan figürleri yer alıyor

Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’nin ardından Şanlıurfa’da yeni keşfin adresi ise Karahantepe.

Yöre halkı tarafından Keçilitepe olarak da bilinen alanda bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Karahantepe'deki yapılar, ilk olarak 1997'deki yüzey çalışmalarında fark edildi.

3 yıl önce başlatılan yüzey araştırmalarında, Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen neolitik döneme ait "T" biçiminde 250'nin üzerinde dikili taş keşfedildi.

Dikili taşların üzerinde insan figürleri yer alıyor.

"Tarihi Göbeklitepe'den daha eski olabilir"

Geçen yıl ilk kez yapılan kazı çalışmalarında ise neolitik döneme ait insan ve hayvan heykelleri ile anakayaya oyulu çukur tabanlı yapılar bulundu.

Bu yıl ikinci kez yapılan kazı çalışmalarında elde edilen yeni bilgileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy paylaştı.

"Yoğun ve hızlı bir şekilde kazı programı devam ediyor. Muhtemelen -kesin teyidini almadık bir yıllık çalışma daha var ama- daha eski bir kazı merkezine ulaşmış olacağız. Şu an bilimsel olarak teyit edilmesi lazım ve muhtemelen Göbeklitepe'den daha öncelikli bir yer haline gelecek. Karahantepe yeni ilgi odağımız olacak."

140 dönümlük alan üzerine kurulu Karahantepe, Göbeklitepe'nin neredeyse 2 katı.

Tarihe ışık tutan bölgede keşfedilen Karahantepe’nin sırrı, kazı çalışmalarıyla ortaya çıkacak.