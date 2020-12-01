Devlet Tiyatroları (DT), yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamındaki kısıtlamalar dolayısıyla gösterim saatlerinde düzenleme yaptı.

DT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yerleşik sahnelerimizde hafta içi 19.30'da başlayacak olan gösterimlerimizin başlama saatleri bu akşamdan itibaren yeni COVID-19 tedbirleri nedeniyle 18.00'e alınmıştır" açıklaması yapıldı.

Öte yandan, bugün DT'nin İstanbul ve Ankara sahnelerinde temsil edilmesi planlanan oyunlar iptal edildi.

Online bilet alan sanatseverlerin bir işlem yapmalarına gerek kalmadan ücretleri iade edilecek, gişelerden bilet alanların ise biletlerini iade etmeleri gerekecek.