Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumkale köyünde N.G.'ye ait evde yaptıkları aramada, tarihi eserler ele geçirdi.

Troya Müzesi görevlilerince yapılan ön inceleme sonrasında eserlerin, M.S. 1'inci yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen gladyatör okulu ya da gösteri alanını çevreleyen gladyatör rölyefi ve aynı döneme ait sütun tamburu parçası olduğu belirlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Troya ile bağının olabileceği öngörülüyor

Bozulmadan günümüze kadar ulaşan rölyefin, Troya'da yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin kanıt olduğu değerlendiriliyor.

Gladyatör rölyefi ile sütun tamburu ise Troya Müzesi'ne teslim edildi.