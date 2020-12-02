Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler ve kısıtlamalar hayata geçirildi. Hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise 2 gün sokağa çıkmak kısıtlandı.

Dün 21.00'den itibaren ilk hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ekiplerin denetimleri caddelerde başladı.

Ekipler, yayaları ve araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kişilerin muaf olup olmadığını kontrol etti.

Kısıtlamayı ihlal ederek cezadan kaçamayanlar da vardı.

Bursa

Bursa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 kişiye idari para cezası kesildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 21.00 itibarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda denetim yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Denetimler sırasında sokakta bulunan vatandaşlara izin belgeleri soruldu. İzin belgesi olmayan A.G. isimli genç kendisine cezai işleme uygulanacağı sırada ekiplere, "Yasak 22.00'da değil mi? Komiserim valla konuyu bilmiyorum ben" dedi.

Ekipler, A.G. ve diğer 10 kişiye kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 185 şer lira cezai işlem uyguladı.

Isparta

Isparta'da, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 kişiye idari para cezası kesildi.

[Fotoğraf: DHA]

Adana

Adana'da, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde polisten kaçmaya çalışırken yakalanan Velit D., pastaneye gitmek için evden çıktığını, ekipleri görünce de kaçtığını söyledi ancak Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlal ettiği için cezadan kurtulamadı.

İzmit

İzmit'te de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara, polis ekiplerince ceza yazıldı.

Kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 lira ceza yazılan kişi, "Kanunu çiğnediysem, cezasını çekeceğim kardeşim" açıklamasını yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Sivas

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında bu gece başlayan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye 4 bin 639 lira para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine ise 2 yıl süreyle el konuldu.

[Fotoğraf: İHA]

Burdur

Burdur’da sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta olan 4 kişiye para cezası uygulandı.

İş yerinde temizlik yaptıklarını söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının olduğunu bilmediklerini iddia ettiler.