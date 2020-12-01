Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 21:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Yeni önlemler doğrultusunda hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması bugün başladı. Saat 21.00'de başlayan kısıtlama kararı yarın 05.00'e kadar uygulanacak.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 1, 2020
Koronavirüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.https://t.co/TzmbHwgFDu pic.twitter.com/HcbqyiEQzk
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