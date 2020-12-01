Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 19:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO toplantısına katıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, video telekonferans (VTC) yöntemiyle NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığını açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, "NATO'nun gündemindeki konulara ilaveten, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz, Libya ve gemimize yönelik gayrimeşru müdahale hakkındaki görüşlerimizi vurguladık" mesajını paylaştı.
#NATO Dışişleri Bakanları VTC Toplantısı’na katıldık. NATO’nun gündemindeki konulara ilaveten, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz, Libya ve gemimize yönelik gayrı meşru müdahale hakkındaki görüşlerimizi vurguladık. pic.twitter.com/JjiyLXjQVC— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 1, 2020
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı NATO Mevlüt Çavuşoğlu
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