Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 19:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Emre Sakçı'yı kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti.
Kabulde, Emre Sakçı’nın antrenörü Türker Oktay ve Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da yer aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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