Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu internetin zararlı kullanımının önlenmesi için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, yurt dışı uygulamaları incelenerek internet suçlarıyla mücadele konusunda öneriler hazırlayacak.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine aykırı, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla tavsiye görüş bildirme üzerine komisyonumuz kurulmuştur" dedi.

Mahremiyet ve kişilik hakları vurgusu

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, 83 milyon nüfusa sahip Türkiye'de 54 milyon sosyal medya kullanıcısı olduğunu söyleyerek, mahremiyetin ve kişilik haklarının korunmasının önemine vurgu yaptı.

CHP'li üyeler de sosyal medya yasası doğrultusunda, medya şirketlerinin vergilendirilmesinin hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Toplantıda, bütçe görüşmelerinin ardından yoğun bir şekilde Meclis'te konuyla ilgili uzmanların ağırlanmasına ve sahada incelemelerin yapılmasına karar verildi.