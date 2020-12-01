AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin milli güvenliğinin korunması için en kararlı ve güçlü siyasetlere imza attığını belirtti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Demokrasi sorunu haline gelmiştir” ifadesini kullandı.

Çelik paylaşımında şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu’nun utanç verici şekilde Sn Cumhurbaşkanımız için “Türkiye için milli güvenlik sorunudur” dediği gün, yabancı bir yayında “Türkiye’nin sorunu Cumhurbaşkanının bizzat kendisidir” manşeti atıldı. Milli güvenliğimize düşman olanların hedefi Cumhurbaşkanımızdır."

"Türkiye karşıtlarının tezini savunuyor"

"Kılıçdaroğlu milli güvenliğimiz hakkında fikir öne sürmüyor. Milli güvenlik siyasetimize karşı demokratik eleştiri getirmiyor. Milli güvenliğimize karşı olanların tezlerinin savunuculuğunu yapıyor. Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye karşıtlarının tezini savunuyor.

Milli güvenliğimiz konusundaki çarpık tavırlarının en çarpıcı örneği Suriye’nin kuzeyinde PYD/PKK tarafından kurulmak istenen terör devleti konusundaki yaklaşımlarıdır. YPG/PYD/PKK için “YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur” demişlerdi."

"Türkiye’nin karşısındakini savunuyorlar"

"YPG, Türkiye’ye saldırmaz” diyerek terör devleti karşısında milli güvenliğimizi zaafa uğratmak istiyorlardı. Milli güvenlik siyaseti hakkında sürekli Türkiye karşıtlarının yanında duruyorlar. Türkiye kimle karşı karşıya gelse Türkiye’nin karşısındakini savunuyorlar."

"Demokrasi konusundaki cari açığını büyütüyor"

“Kılıçdaroğlu en temel konularda bile hata yapmaya devam ediyor. Her konuşması demokrasi konusundaki cari açığını büyütüyor. Cumhurbaşkanımıza saldırmak için gerçekleri çarpıtıyor.

Türkiye’ye karşı yabancı devletlerin tezlerini savunmak için hemen sözcülüğe soyunuyor. “Bir ülkenin başka bir ülkenin ticaret gemisine çıkması için NATO’da işletildiği gibi bir sessizlik süreci kuralı yoktur” ilkesini bilmiyor. Karşımızdakilerin haksızlığını savunuyor.”



