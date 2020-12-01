Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB'den Katar Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli komandolara eğitim
Milli Savunma Bakanlığı, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli personelin, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara eğitimi verdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Paylaşımda, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli komandolara verilen Komando Kolu Eğitimleri ile ilgili fotoğraflara yer verildi.
Eğitimler Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli personel tarafından veriliyor.
Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda görevli personelimiz tarafından, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli komandolara “Komando Kolu Eğitimi” veriliyor. https://t.co/TU8Ds28jow#MSB #TSK pic.twitter.com/5FQy3jQsfD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2020
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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