Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 14:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mescid-i Aksa imamını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.
AK Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.
Paylaşımda, kabule dair fotoğraf da yer aldı.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti. pic.twitter.com/uliVAm6haM— AK Parti (@Akparti) December 1, 2020
Etiketler: Mescid-i Aksa Recep Tayyip Erdoğan
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