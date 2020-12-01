Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 13:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muhittin Böcek'ten videolu paylaşım
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayınlayarak, sağlığının iyi olduğunu söyledi.
Böcek mesajında, kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti.
Muhittin Böcek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımın en samimi, en anlamlı ‘Merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum. Doktorlarımızın emekleri ve sizlerin duaları sayesinde sağlığım yerinde. En yakın zamanda birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.
Hayatımın en samimi, en anlamlı ‘Merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum.— Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) December 1, 2020
Doktorlarımızın emekleri ve sizlerin duaları sayesinde sağlığım yerinde. En yakın zamanda birlikte olacağız. MB#BizBirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/PdD3F7OrHy
Etiketler: Koronavirüs CHP
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