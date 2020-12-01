Böcek mesajında, kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti.

Muhittin Böcek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımın en samimi, en anlamlı ‘Merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum. Doktorlarımızın emekleri ve sizlerin duaları sayesinde sağlığım yerinde. En yakın zamanda birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.