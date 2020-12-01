Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 13:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da kamuda yeni mesai düzenlemesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren uygulanacak yeni mesai saatlerini açıkladı.
Vali Yerlikaya, İstanbul'da kamuda mesai saatlerinin 2 Aralık Çarşamba günü itibarıyla 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacağını duyurdu.
Yerlikaya, özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümlerin saklı olduğuna da dikkat çekti.
İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 1, 2020
2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:
10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.
Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır.
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Etiketler: Kamu Personel Koronavirüs Tedbirleri Son Dakika
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