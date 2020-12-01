Vali Yerlikaya, İstanbul'da kamuda mesai saatlerinin 2 Aralık Çarşamba günü itibarıyla 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacağını duyurdu.

Yerlikaya, özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümlerin saklı olduğuna da dikkat çekti.

İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;



2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:



10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.



Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır.