Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kanuni sondaj gemisinin kule dikimi yapıldı
[Fotoğraf: AA ]
Karadeniz'de sondaj faaliyetlerini gerçekleştirmek için 14 Kasım'da Filyos Limanı'na ulaşan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin kule dikimi gerçekleştirildi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 227 metre uzunluğa, 114 metre yüksekliğe, 42 metre genişliğe ve 60 bin 316 groston ağırlığa sahip Kanuni sondaj gemisinin, Filyos Limanı'nda kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işleri yürütülecek.
Sondaj gemisi Kanuni'nin, Haydarpaşa Limanı'nda sökülen kulesi başka bir gemiyle Filyos Limanı'na getirildi. Kulenin, burada kurulan vinç yardımıyla karaya indirilmesinin ardından dikimi yapıldı.
Deniz seyir testi yapılmasının ardından gelecek günlerde diğer çalışmaların da bitirilmesiyle Kanuni, 2021'in ilk aylarında Fatih ile Karadeniz'de ilk sondaj faaliyetine başlayacak.
Etiketler: Sondaj
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