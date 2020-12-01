Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 15:45Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu: Atama bekleyen öğretmen sorununu çözeceğiz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gündemine bir kez daha öğretmenleri aldı. "İktidara geldiğimizde bütün öğretmenler kadrolu olacak" diyen Kılıçdaroğlu, öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge vereceklerini vadetti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
İktidar olduklarında ilk yapacakları işin Öğretmenler Meslek Kanunu çıkarmak olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Kadrolu öğretmen, ücretli sözleşmeli, sözleşmeli öğretmen garabetine son vereceğiz. Bütün öğretmenler kadrolu olacak. Öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge vereceğiz.
Nerede çocuk varsa orada okul ve öğretmen olacak. Köy okullarını açacağız, taşımalı eğitime son vereceğiz. Atama bekleyen öğretmen sorununu büyük ölçüde çözeceğiz."
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu
Son Haberler
- 17:02
- 16:57
- 16:46
- 16:59
- 16:37
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mescid-i Aksa imamını kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz