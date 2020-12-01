Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Bilkent'te yapımı devam eden Gazi Konuk Evi inşaatında incelemelerde bulundu.

Tesisle ilgili bilgi alan ve inşaatta incelemelerde bulunan Bakan Akar ve Komutanlar, gazilerle birlikte şehitlerin anısına fidan dikti

"Gazilerimizin fedakarlıkları hiçbir zaman unutulmayacak"

Gazilerle sohbet eden Bakan Akar, onların kahramanlıklarının tüm millet tarafından şükran ve minnetle yad edildiğini söyledi. Gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını dile getiren Bakan Akar, "Bu toprakların vatan olmasında sizlerin büyük katkısı var" dedi.

Şehit ve gazileri ulu bir ağacın kökleri olarak nitelendiren Bakan Akar, "Bizleri bu mukaddes toprağa ebediyen bağlayan ulu köklerimiz. Vatanı, milleti, ezanı ve bayrağı için canını, kanını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıkları milletimizin hafızasında, gönlünde daima yaşayacaktır. Onlar bizlerin ilham kaynağıdır" şeklinde konuştu.