CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı, 23 yaşındaki bir kadına 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği iddiasıyla tutuklandı. Olay CHP içinde tartışmaya neden oldu.

"Partimizin değerlerine leke sürülmüştür"

Sosyal medyadan açıklama yapan Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Olaya sessiz kalamam. Partimizin değerlerine leke sürülmüştür. Derhal partiden atılmalıdır" dedi.

Yarkadaş'ın paylaşımının altında bir başka parti üyesi Özlem Hanelçi de mesaj paylaştı. Hanelçi, biri İl Başkan Yardımcısı olmak üzere 2 partili tarafından tacize uğradığını iddia etti.

"O birazcık işin şov kısmıyla ilgileniyor"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, konuyla ilgili Cumhuriyet Gazetesi'ne demeç verdi. Yarkadaş'a tepki gösteren Kaftancıoğlu, "Ne yazdığıyla ilgilenmiyoruz. O birazcık işin şov kısmıyla ilgileniyor" dedi.

Kaftancıoğlu, Tacize uğradığını öne süren Özlem Hanelçi hakkında parti yöneticilerinin suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

"Kaftancıoğlu'nun sözlerini okurken onun adına utandım"

Kaftancıoğlu'nun "şov" tepkisinin ardından, Yarkadaş, sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaparak, Kaftancıoğlu'nun doğru söylemediğini iddia etti.

CHP il başkanını taciz iddialarına sessiz kalmakla eleştiren Yarkadaş, "Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerini okurken onun adına utandım" dedi.

Yarkadaş, tacize uğradığını iddia eden Özlem Hanelçi isimli parti üyesinin iddialarından da bahsederek, Kaftancıoğlu'nun bu iddialara da sessiz kaldığını kaydetti.