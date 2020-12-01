Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 180 bin 312 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 101 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 190 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 4593 kişi iyileşti. Böylece COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 18 milyon 772 bin 604'e ulaştı. Hasta sayısı 506 bin 966, vefat sayısı 13 bin 936, ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu.

"İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım."