Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in şehit olduğunu açıkladı.

Güler, askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralandı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Güler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, şunlara yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşımız, 1 Aralık 2020 tarihinde Hakkari/Çukurca'da meydana gelen araç kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Memleketine uğurlandı

Hakkari Valiliğinin Twitter hesabından ise, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in, düzenlenen törenle memleketine uğurlandığı bilgisi verildi.