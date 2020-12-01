Hakkari'de araç kazası sonucu bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da meydana gelen araç kazası sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in şehit olduğunu açıkladı.
Güler, askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralandı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Güler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, şunlara yer verildi:
"Kahraman silah arkadaşımız, 1 Aralık 2020 tarihinde Hakkari/Çukurca'da meydana gelen araç kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
December 1, 2020
Memleketine uğurlandı
Hakkari Valiliğinin Twitter hesabından ise, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in, düzenlenen törenle memleketine uğurlandığı bilgisi verildi.
İlimiz, Çukurca İlçesinde ikmal malzemesi taşıyan askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.— HAKKARİ VALİLİĞİ (@HakkariValiligi) December 1, 2020
Aziz milletimizin başı sağ olsun pic.twitter.com/5XreiD68JP