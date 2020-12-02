Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da tarihi değirmen taşı ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da tarihi eser niteliğinde değirmen taşı olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığından şüphelendikleri S.D.'yi takibe aldı.
Ekipler, şüphelinin kullandığı kamyoneti merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda durdurarak arama yaptı.
Aracın kasasını inceleyen ekipler, tarihi eser niteliğinde değirmen taşı olduğu değerlendirilen obje buldu. İki parça halindeki objeye el koyan ekipler, sürücü S.D.'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Tarihi Eser
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