Mersin'in Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, çevredeki bir pastaneye saklandı.

İş yerinde devam eden kavgadan korkan 2 çalışan, kendilerini korumak için tatlı tezgahının altındaki malzeme dolabına girdi.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.