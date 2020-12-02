Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kavgadan korkan pastane çalışanları dolaba saklandı
Mersin'de sokakta başlayarak pastanede devam eden kavgadan korkan çalışanların, korunmak için malzeme dolabına saklanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin'in Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, çevredeki bir pastaneye saklandı.
İş yerinde devam eden kavgadan korkan 2 çalışan, kendilerini korumak için tatlı tezgahının altındaki malzeme dolabına girdi.
Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
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