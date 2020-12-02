Koronavirüs tedbirleri kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentte denetimlerini sürdürüyor.

İpekyolu ilçesinde, bir otelin havuz bölümünde konaklama kaydı bulunmayan vatandaşların olduğu, alkollü içki servisi ve müzik yayını yapıldığı tespit edildi.

Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve alınan tedbir kararları doğrultusunda işletme sorumlusu 2 kişi ve tedbir kararlarına uymayan 19 kişi olmak üzere toplam 21 kişiye idari işlem uygulandı.