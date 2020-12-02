Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 10:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kısıtlamaya uymayıp havuz başında eğlenenlere suçüstü
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelin havuz bölümünde alkol alıp müzik eşliğinde eğelenen 21 kişiye idari işlem yapıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentte denetimlerini sürdürüyor.
İpekyolu ilçesinde, bir otelin havuz bölümünde konaklama kaydı bulunmayan vatandaşların olduğu, alkollü içki servisi ve müzik yayını yapıldığı tespit edildi.
Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve alınan tedbir kararları doğrultusunda işletme sorumlusu 2 kişi ve tedbir kararlarına uymayan 19 kişi olmak üzere toplam 21 kişiye idari işlem uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 12:52
- 12:44
- 12:40
- 12:21
- 12:19
Sıradaki Haber
Kavgadan korkan pastane çalışanları dolaba saklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz