Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkoçlar köyünde R.S. idaresindeki minibüsü durdurarak, Suriye ve Filistin uyruklu 10 düzensiz göçmen yakaladı.

Minibüste iki adet 4,5 metrelik merdiven ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü R.S. gözaltına alındı.

Ekipler Çağlayık köyünde yaptığı çalışmada da Tunus uyruklu bir düzensiz göçmeni yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Bulgaristan polisi tarafından darbedildiğini iddia etti

Tunus uyruklu düzensiz göçmenin ifadesinde, sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandığını, darbedilip değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldığını ileri sürdüğü öğrenildi.

İşlemlerinin ardından göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.