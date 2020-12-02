Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şüpheli kazanın sırrı 12 yıl sonra çözüldü
Mersin'de 12 yıl önce motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği şüpheli trafik kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 3 Nisan 2008'de motosiklet sürücüsü C.Ç'nin hayatını kaybettiği Akdeniz ilçesindeki motosiklet kazasıyla ilgili yeni bilgilere ulaştı.
Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, C.D. isimli şüphelinin, motosiklet sürücüsünü arabasıyla sıkıştırarak kaza yapmasına neden olduğunu tespit etti.
Polis, zanlı C.D. ile olaya karıştıkları iddia edilen H.D. ve M.D'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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