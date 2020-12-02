Karasu'da yaşayan Nagihan Kadı, oğlu Mustafa'nın doğumuyla 4 yıl önce anne olmuştu. İkinci hamileliği ise koronavirüs salgınına denk geldi.

Kadı, doğumuna 3 gün kala koronavirüs testi pozitif çıkınca tedaviye alındı.

Nagihan Kadı, doğumun ardından fenalaşarak yoğun bakıma alındı. Virüsün ciğerlerini sarması ile birlikte durumu daha da ağırlaşan Nagihan Kadı’nın tedavisine İstanbul’da özel bir hastanede devam edildi.

Bebeğini kucağına hiç alamadı

Kadı’nın hayatını kurtarabilmek için son çarenin kök hücre tedavisi olduğu belirtilerek tedavisi için kampanya başlatıldı.

Yaklaşık 2 haftadır tedavi gören Nagihan Kadı, yapılan tüm müdahalelere rağmen bebeği Nehir’i kucağına alamadan yaşam savaşını kaybetti. Nagihan Kadı dün Karasu’da toprağa verildi.