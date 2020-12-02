Salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla kentte birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, İl Hıfzıssıhha Kurulunun görüşleri çerçevesinde trafiğe kapalı olan ve yoğun insan bulunan Kemal Güneş Caddesi'ne girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının en fazla 400 kişi ile sınırlandırılmasına ve bu yönde önlemlerin eksiksiz alınmasına, alınan bu karara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir."