"İstanbul'da, Boğaziçi'ndeyim, Bir fakir Orhan Veli; Veli'nin oğlu; Tarifsiz kederler içindeyim"

Türk şiirini derinden etkilemiş 7 isim. Hepsi de Kasım ayında vefat etti. Orhan Veli henüz 36 yaşındayken 1950 yılında aramızdan ayrıldı.

Geleneklerein dışına çıkan üslubu, yalın anlatımı önceleri küçümsendi, eleştirildi. Ancak zaman geçtikçe ona hayranlık arttı. Hatta her şeyin şiire konu olması, sıradan insanı konu edinmesi birçok şairi etkiledi. Fakat Orhan Veli en çok da "İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı" dizeleriyle ve İstanbul şairi olarak anıldı.

Aziz İstanbul'un aziz şairi...

Bir diğer şair Yahya Kemal Beyatlı, 1 Kasım 1958'de vefat etti. Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirlerinde Osmanlı coğrafyası geniş yer tutuyor. Fakat İstanbul'un ayrı bir yeri bulunuyor. Aziz İstanbul'un aziz şairinin ismi bugün İstanbul'da bir müzede yaşıyor ve yaşatılıyor. Yahya Kemal, şiirlerini mükemmel hale getirmediği gerekçesiyle kitaplaştırmadı. Ölümünden sonra Yahya Kemal Enstitüsü kurularak eserleri yayınlandı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi'nde yer alan müzede kişisel eşyaları, fotoğrafları, eserlerinin ilk baskılarını görmek mümkün.

Şiirleri şarkı oldu

Faruk Nafiz Çamlıbel ise 10'ncu Yıl Marşı'nın yazarlarından biri. Han Duvarları, Sen Neredesin ve en çok da Suat Sayın'ın bestesi ile İntizar şarkısına dönüşen Kıskanç şiiriyle hafızalara kazındı.

"Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın, sesini duyan olur, sana göz koyan olur."

Ailesi kişisel eşyalarını 2005 yılında mezun olduğu Kabataş Erkek Lisesi'ne bağışladı.

Hayatta yaşadığı trajediler ilhamı oldu

"Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın", "Bir gece ansızın gelebilirim" gibi şarkılarla da kalplere dokunmuş bir şair Ümit Yaşar Oğuzcan. Hayatta yaşadığı trajediler ilhamı oldu, tıpkı oğlu Vedat'ın Galata Kulesi'ndeki ölümünün ardından yazdığı şiirindeki gibi.

"Bir adam düştü o gün Galata Kulesi'nden. Kendini bir anda bıraktı boşluğa; Ömrünün baharında, bütün umutlarıyla birlikte paramparça oldu. Bir adam düştü Galata Kulesi'nden; Bu adam benim oğlumdu gencecikti Vedat."

Şiirlerinde hep yeniyi aradı

Melih Cevdet Anday, hep farklıyı arayan ve deneyen tarzıyla şiirdeki yenilik ve değişim sembollerinden.

"Ben de her insan gibi gençliğimde şiir yazdım. Evet her insan gençliğinde şiir yazar ve sonra bırakır. Şiiri devam ettirenlere şair diyorlar."

28 Kasım 2002'de aramızdan ayrılan şairin Beşiktaş Şairler Sofrası Parkı'nda heykeli bulunuyor.

Gülten Akın ve Suat Taşar da Kasım ayında vefat eden şairler arasında.

Haber: Sezen Ceceli Köse

Kamera: Volkan Tay